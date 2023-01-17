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Сегодня, 02:28

«Тампа» прервала серию «Сиэтла» из восьми побед подряд, Василевский отбил 22 броска

Иван Торопцев
Корреспондент
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Андрей Василевский.
Фото USA Today Sports

«Тампа» обыграла «Сиэтл» на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

У гостей забросили Пьер-Эдуард Белльмар, Ник Пол, Брэндон Хагель и Виктор Хедман. Единственная шайба хозяев на счету Винса Данна.

Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 22 из 23 бросков по своим воротам.

«Тампа» одержала четвертую победу подряд и занимает пятое место в таблице Восточной конференции с 57 очками в 42 матчах. «Лайтнинг» прервали серию «Сиэтла» из восьми побед подряд, «Кракены» занимают четвертое место на Западе с 56 очками в 43 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Тампа-Бэй» — 1:4 (0:1, 0:0, 1:3)

Голы: Белльмар — 2 (Коул, Перри), 18:43 — 0:1. Пол — 16, 46:44 — 0:2. Данн — 8 (Ларссон), 50:44 — 1:2. Хагель — 17 (п.в., Киллорн, Чернак), 58:21 — 1:3. Хедман — 2 (п.в., Хагель, Стэмкос), 59:16 — 1:4.

Вратари: Грубауэр (58:13 — 58:21, 59:03 — 59:16) — Василевский.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 23 (6+6+11) — 31 (15+8+8).

Наши: — - Кучеров (16.52/3/+1), Наместников (8.32/1/+1), Сергачев (24.47/2/+1).

17 января. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».

Андрей Василевский (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Сиэтл Кракен
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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Сан-Хосе – Нью-Джерси
 3 : 4 Б
17.01 00:00
Сиэтл – Тампа-Бэй
 1 : 4
17.01 02:00
Вегас – Даллас
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Коламбус – Рейнджерс
- : -
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