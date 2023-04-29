«Сиэтл» стал первой командой, которая открывала счет в шести стартовых матчах плей-офф НХЛ

«Сиэтл» в первом раунде плей-офф НХЛ встречается с «Колорадо» (3-3 в серии).

При этом во всех шести играх «Кракен» открывали счет. Таким образом, «Сиэтл» стал первой командой, которая забивала первой в шести стартовых матчах плей-офф.

Седьмой матч серии состоится 30 апреля. Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.