«Сиэтл» — «Сент-Луис»: видеообзор матча НХЛ

«Сиэтл» проиграл «Сент-Луису» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Джейден Шварц и Винс Данн, у гостей забили Логан Мэйлу, Дилан Холлоуэй и Роберт Томас.

«Сиэтл» (67 очков после 61 игры) занимает восьмое место в таблице Западной конференции. «Сент-Луис» (55 очков после 61 матча) располагается на 15-м месте.

В следующем матче «Сиэтл» 8 марта примет «Оттаву», «Сент-Луис» 7 марта сыграет в гостях с «Сан-Хосе».

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