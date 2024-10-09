«Сиэтл» — «Сент-Луис»: видеообзор матча НХЛ

«Сент-Луис» на выезде обыграл «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

У «Блюз» сделал дубль Джордан Кайру, еще один гол забил Филип Броберг. У «Кракен» отличились Винс Данн и Ээли Толванен.

«Сент-Луис» проведет следующий матч 11 октября против «Сан-Хосе». «Сиэтл» 13 октября встретится с «Миннесотой».