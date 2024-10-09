«Сент-Луис» обыграл «Сиэтл» в первом матче в сезоне
«Сент-Луис» на выезде обыграл «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.
Эта игра стала для обеих команд первой в сезоне-2024/25.
У гостей сделал дубль Джордан Кайру, еще один гол забил Филип Броберг. У хозяев отличились Винс Данн и Эли Толванен.
«Сент-Луис» проведет следующий матч 11 октября против «Сан-Хосе». «Сиэтл» 13 октября встретится с «Миннесотой».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сиэтл» — «Сент-Луис» — 2:3 (0:0, 2:3, 0:0)
Голы: Данн — 1 (Эберле), 20:27 — 1:0. Толванен — 1 (Эванс, Борген), 22:20 — 2:0. Кайру — 1 (бол., Томас, Фолк), 33:42 — 2:1. Броберг — 1 (Фолк, Холлоуэй), 35:17 — 2:2. Кайру — 2 (Тексье), 35:37 — 2:3.
Вратари: Грубауэр (58:18) — Биннингтон.
Штраф: 13 — 11.
Броски: 32 (11+17+4) — 25 (6+13+6).
Наши: — - Бучневич (18.37/3/+1), Торопченко (9.40/0/0).
8 октября. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17151 зритель.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|2
|2
|0
|4
|2
|Рейнджерс
|1
|1
|0
|2
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|5
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|6
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|7
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|8
|Питтсбург
|1
|0
|1
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|1
|1
|0
|2
|2
|Монреаль
|1
|1
|0
|2
|3
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|4
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|5
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|6
|Торонто
|1
|0
|1
|0
|7
|Бостон
|1
|0
|1
|0
|8
|Баффало
|2
|0
|2
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|1
|1
|0
|2
|2
|Юта
|1
|1
|0
|2
|3
|Сент-Луис
|1
|1
|0
|2
|4
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|1
|0
|1
|0
|8
|Колорадо
|1
|0
|1
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|1
|1
|0
|2
|2
|Калгари
|1
|1
|0
|2
|3
|Ванкувер
|1
|0
|1
|1
|4
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|5
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|6
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|1
|0
|1
|0
|8
|Эдмонтон
|1
|0
|1
|0
|11.10
|02:00
|
Оттава – Флорида
|- : -
|11.10
|02:00
|
Детройт – Питтсбург
|- : -
|11.10
|02:00
|
Нью-Джерси – Торонто
|- : -
|11.10
|02:00
|
Бостон – Монреаль
|- : -
|11.10
|02:00
|
Баффало – Лос-Анджелес
|- : -
|11.10
|02:30
|
Айлендерс – Юта
|- : -
|11.10
|03:00
|
Миннесота – Коламбус
|- : -
|11.10
|03:00
|
Нэшвилл – Даллас
|- : -
|11.10
|05:30
|
Сан-Хосе – Сент-Луис
|- : -