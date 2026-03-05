«Сент-Луис» в гостях обыграл «Сиэтл»

«Сент-Луис» на выезде обыграл «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

У гостей по шайбе забросили Мишел Маиллу, Дилан Холлуэй, Рикард Ракелль и Роберт Томас. У хозяев отличились Джейден Шварц и Винс Данн.

«Блюз» набрали 55 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице Западной конференции, «Кракен» с 67 очками — на восьмой строчке «Запада».

НХЛ. Регулярный чемпионат

5 марта, 06:00. Climate Pledge Arena (Сиэтл) Сиэтл Сент-Луис

Подписывайся на канал «СЭ» в Max