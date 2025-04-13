«Сент-Луис» в серии буллитов уступил «Сиэтлу»

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде уступил в серии буллитов «Сиэтлу» со счетом 3:4.

Победный буллит реализовал Чендлер Стивенсон.

После этого матча «Сент-Луис» с 94 очками занимает восьмое место в Западной конференции, «Сиэтл» с 76 очками — на 13-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Сент-Луис» — 4:3 Б (0:0, 1:0, 2:3, 0:0, 1:0)

Голы: Шварц — 25 (Эберле), 23:44 — 1:0. Факса — 5 (Уокер, Ледди), 41:06 — 1:1. Эйссимонт — 9 (Картье), 46:44 — 2:1. Парэйко — 16 (Томас, Кайру), 47:21 — 2:2. Ледди — 2 (Болдюк, Джозеф), 47:34 — 2:3. Райт — 19 (Олексяк, Картье), 49:53 — 3:3.

Победный буллит: Стивенсон.

Вратари: Грубауэр — Биннингтон.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 17 (5+5+5+2) — 23 (3+9+11+0).

Наши: — - Бучневич (19.55/0/0), Торопченко (10.27/1/-2).

13 апреля. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17151 зритель.