«Сент-Луис» в серии буллитов уступил «Сиэтлу»
«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде уступил в серии буллитов «Сиэтлу» со счетом 3:4.
Победный буллит реализовал Чендлер Стивенсон.
После этого матча «Сент-Луис» с 94 очками занимает восьмое место в Западной конференции, «Сиэтл» с 76 очками — на 13-й строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сиэтл» — «Сент-Луис» — 4:3 Б (0:0, 1:0, 2:3, 0:0, 1:0)
Голы: Шварц — 25 (Эберле), 23:44 — 1:0. Факса — 5 (Уокер, Ледди), 41:06 — 1:1. Эйссимонт — 9 (Картье), 46:44 — 2:1. Парэйко — 16 (Томас, Кайру), 47:21 — 2:2. Ледди — 2 (Болдюк, Джозеф), 47:34 — 2:3. Райт — 19 (Олексяк, Картье), 49:53 — 3:3.
Победный буллит: Стивенсон.
Вратари: Грубауэр — Биннингтон.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 17 (5+5+5+2) — 23 (3+9+11+0).
Наши: — - Бучневич (19.55/0/0), Торопченко (10.27/1/-2).
13 апреля. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17151 зритель.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|81
|51
|30
|111
|2
|Каролина
|81
|47
|34
|99
|3
|Нью-Джерси
|82
|42
|40
|91
|4
|Коламбус
|81
|39
|42
|87
|5
|Рейнджерс
|81
|38
|43
|83
|6
|Айлендерс
|81
|35
|46
|82
|7
|Питтсбург
|81
|33
|48
|78
|8
|Филадельфия
|81
|33
|48
|76
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|81
|51
|30
|106
|2
|Тампа-Бэй
|81
|47
|34
|102
|3
|Флорида
|82
|47
|35
|98
|4
|Оттава
|81
|44
|37
|95
|5
|Монреаль
|82
|40
|42
|91
|6
|Детройт
|81
|39
|42
|85
|7
|Баффало
|81
|35
|46
|77
|8
|Бостон
|82
|33
|49
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|82
|56
|26
|116
|2
|Даллас
|82
|50
|32
|106
|3
|Колорадо
|82
|49
|33
|102
|4
|Миннесота
|82
|45
|37
|97
|5
|Сент-Луис
|82
|44
|38
|96
|6
|Юта
|82
|38
|44
|89
|7
|Нэшвилл
|82
|30
|52
|68
|8
|Чикаго
|82
|25
|57
|61
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|50
|32
|110
|2
|Лос-Анджелес
|81
|48
|33
|105
|3
|Эдмонтон
|82
|48
|34
|101
|4
|Калгари
|81
|40
|41
|94
|5
|Ванкувер
|82
|38
|44
|90
|6
|Анахайм
|82
|35
|47
|80
|7
|Сиэтл
|82
|35
|47
|76
|8
|Сан-Хосе
|82
|20
|62
|52
|17.04
|02:00
|
Виннипег – Анахайм
|2 : 1 ОТ
|17.04
|02:00
|
Монреаль – Каролина
|4 : 2
|17.04
|02:30
|
Нью-Джерси – Детройт
|2 : 5
|17.04
|03:00
|
Нэшвилл – Даллас
|5 : 1
|17.04
|05:00
|
Ванкувер – Вегас
|1 : 4
|17.04
|05:30
|
Сан-Хосе – Эдмонтон
|0 : 3