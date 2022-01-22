«Сент-Луис» разгромил «Сиэтл», Бучневич забил гол, у Тарасенко передача
«Сент-Луис» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Сиэтл» со счетом 5:0. Голы забили Тайлер Бозак, Брэйден Шенн, россиянин Павел Бучневич, Колтон Парайко (буллит) и Джордан Кайру.
Российский форвард Владимир Тарасенко отдал голевую передачу. Нападающий Иван Барбашев очков не набрал.
«Сент-Луис» занимает второе место втаблице Западной конференции. «Сиэтл» — 15-й.
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«Сиэтл» — «Сент-Луис» — 0:5 (0:2, 0:0, 0:3)
Голы: Бозак — 2 (мен., Саад, Сканделла), 5:54 — 0:1. Шенн — 8 (бол., О`Райлли, Перрон), 10:23 — 0:2. Бучневич — 15 (Крюг, Тарасенко), 40:24 — 0:3. Парэйко — 5 (буллит), 47:40 — 0:4. Кайру — 15 (Томас, Саад), 49:31 — 0:5.
Вратари: Даккорд (12:05 — 12:07) — Хуссо.
Штраф: 12 — 12.
Броски: 27 (7+15+5) — 31 (12+12+7).
Наши: — - Барбашев (16.19/1/+1), Бучневич (16.50/1/+1), Костин (8.28/0/0), Тарасенко (15.31/1/+1).
22 января. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17151 зритель.
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|15
|55
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|5
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|14
|48
|5
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|42
|6
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|12
|28
|31
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|22
|24
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|39
|8
|31
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|Центральный дивизион
|И
|В
|П
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|1
|Колорадо
|38
|27
|11
|57
|2
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|40
|24
|16
|53
|3
|Нэшвилл
|42
|25
|17
|53
|4
|Миннесота
|36
|23
|13
|49
|5
|Даллас
|38
|20
|18
|42
|6
|Виннипег
|36
|17
|19
|40
|7
|Чикаго
|40
|15
|25
|36
|8
|Аризона
|39
|10
|29
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
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|41
|24
|17
|50
|2
|Анахайм
|43
|20
|23
|47
|3
|Лос-Анджелес
|41
|20
|21
|45
|4
|Сан-Хосе
|41
|21
|20
|44
|5
|Калгари
|35
|18
|17
|42
|6
|Ванкувер
|40
|18
|22
|40
|7
|Эдмонтон
|36
|18
|18
|38
|8
|Сиэтл
|40
|12
|28
|28
|22.01
|03:00
|
Каролина – Рейнджерс
|6 : 3
|22.01
|03:00
|
Коламбус – Питтсбург
|2 : 5
|22.01
|03:30
|
Айлендерс – Аризона
|4 : 0
|22.01
|03:30
|
Детройт – Даллас
|4 : 5 ОТ
|22.01
|04:30
|
Чикаго – Миннесота
|1 : 5
|22.01
|06:00
|
Анахайм – Тампа-Бэй
|5 : 1
|22.01
|06:00
|
Ванкувер – Флорида
|1 : 2 Б
|22.01
|06:00
|
Сиэтл – Сент-Луис
|0 : 5
|22.01
|21:00
|
Баффало – Филадельфия
|- : -
|22.01
|23:00
|
Бостон – Виннипег
|- : -
|И
|О
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|41
|56
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|41
|55
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|36
|54
|И
|Г
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|41
|27
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|41
|26
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|36
|26
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|24
|2.03
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|27
|2.06
|
|
Тристан Джерри
Питтсбург
|32
|2.1