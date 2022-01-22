«Сент-Луис» разгромил «Сиэтл», Бучневич забил гол, у Тарасенко передача

«Сент-Луис» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Сиэтл» со счетом 5:0. Голы забили Тайлер Бозак, Брэйден Шенн, россиянин Павел Бучневич, Колтон Парайко (буллит) и Джордан Кайру.

Российский форвард Владимир Тарасенко отдал голевую передачу. Нападающий Иван Барбашев очков не набрал.

«Сент-Луис» занимает второе место втаблице Западной конференции. «Сиэтл» — 15-й.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Сент-Луис» — 0:5 (0:2, 0:0, 0:3)

Голы: Бозак — 2 (мен., Саад, Сканделла), 5:54 — 0:1. Шенн — 8 (бол., О`Райлли, Перрон), 10:23 — 0:2. Бучневич — 15 (Крюг, Тарасенко), 40:24 — 0:3. Парэйко — 5 (буллит), 47:40 — 0:4. Кайру — 15 (Томас, Саад), 49:31 — 0:5.

Вратари: Даккорд (12:05 — 12:07) — Хуссо.

Штраф: 12 — 12.

Броски: 27 (7+15+5) — 31 (12+12+7).

Наши: — - Барбашев (16.19/1/+1), Бучневич (16.50/1/+1), Костин (8.28/0/0), Тарасенко (15.31/1/+1).

22 января. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17151 зритель.