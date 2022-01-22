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Сегодня, 08:41

«Сент-Луис» разгромил «Сиэтл», Бучневич забил гол, у Тарасенко передача

Роман Шишов
Корреспондент

«Сент-Луис» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Сиэтл» со счетом 5:0. Голы забили Тайлер Бозак, Брэйден Шенн, россиянин Павел Бучневич, Колтон Парайко (буллит) и Джордан Кайру.

Российский форвард Владимир Тарасенко отдал голевую передачу. Нападающий Иван Барбашев очков не набрал.

«Сент-Луис» занимает второе место втаблице Западной конференции. «Сиэтл» — 15-й.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Сент-Луис» — 0:5 (0:2, 0:0, 0:3)

Голы: Бозак — 2 (мен., Саад, Сканделла), 5:54 — 0:1. Шенн — 8 (бол., О`Райлли, Перрон), 10:23 — 0:2. Бучневич — 15 (Крюг, Тарасенко), 40:24 — 0:3. Парэйко — 5 (буллит), 47:40 — 0:4. Кайру — 15 (Томас, Саад), 49:31 — 0:5.

Вратари: Даккорд (12:05 — 12:07) — Хуссо.

Штраф: 12 — 12.

Броски: 27 (7+15+5) — 31 (12+12+7).

Наши: — - Барбашев (16.19/1/+1), Бучневич (16.50/1/+1), Костин (8.28/0/0), Тарасенко (15.31/1/+1).

22 января. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17151 зритель.

Владимир Тарасенко (хоккей)
Павел Бучневич
ХК Сент-Луис Блюз
ХК Сиэтл Кракен
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 37 27 10 56
2 Рейнджерс 41 26 15 56
3 Питтсбург 40 25 15 55
4 Вашингтон 41 22 19 53
5 Коламбус 38 18 20 37
6 Айлендерс 33 14 19 34
7 Филадельфия 40 13 27 34
8 Нью-Джерси 38 14 24 33
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 41 28 13 61
2 Тампа-Бэй 42 27 15 59
3 Торонто 37 24 13 51
4 Бостон 37 23 14 48
5 Детройт 41 18 23 42
6 Баффало 40 12 28 31
7 Оттава 33 11 22 24
8 Монреаль 39 8 31 22
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 38 27 11 57
2 Сент-Луис 40 24 16 53
3 Нэшвилл 42 25 17 53
4 Миннесота 36 23 13 49
5 Даллас 38 20 18 42
6 Виннипег 36 17 19 40
7 Чикаго 40 15 25 36
8 Аризона 39 10 29 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 41 24 17 50
2 Анахайм 43 20 23 47
3 Лос-Анджелес 41 20 21 45
4 Сан-Хосе 41 21 20 44
5 Калгари 35 18 17 42
6 Ванкувер 40 18 22 40
7 Эдмонтон 36 18 18 38
8 Сиэтл 40 12 28 28
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27.01
22.01 03:00
Каролина – Рейнджерс
6 : 3
22.01 03:00
Коламбус – Питтсбург
 2 : 5
22.01 03:30
Айлендерс – Аризона
 4 : 0
22.01 03:30
Детройт – Даллас
 4 : 5 ОТ
22.01 04:30
Чикаго – Миннесота
 1 : 5
22.01 06:00
Анахайм – Тампа-Бэй
 5 : 1
22.01 06:00
Ванкувер – Флорида
 1 : 2 Б
22.01 06:00
Сиэтл – Сент-Луис
 0 : 5
22.01 21:00
Баффало – Филадельфия
 - : -
22.01 23:00
Бостон – Виннипег
 - : -
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Александр Овечкин

Вашингтон

 41 56
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

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И Г
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