«Сиэтл» — «Сан-Хосе»: видеообзор матча

Читать «СЭ» в

«Сиэтл» дома победил «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б.

«Сиэтл» (49 очков) поднялся на 12-е место в Западной конференции НХЛ. «Сан-Хосе» (36) остается последним на «Западе».