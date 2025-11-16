«Сиэтл» — «Сан-Хосе»: видеообзор матча НХЛ

«Сиэтл» дома обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

«Сиэтл» поднялся на пятое место в таблице Западной конференции с 23 очками в 18 матчах. «Сан-Хосе» потерпел второе поражение подряд и идет на 12-й строчке с 19 очками в 19 играх.