«Сиэтл» — «Сан-Хосе»: видеообзор матча

«Сан-Хосе» на выезде обыграл «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

«Сан Хосе» (23 очка) поднялся на 13-е место в Западной конференции НХЛ после 27 матчей. «Сиэтл» (23) потерпел третье поражение кряду и идет 12-м на «Западе» после 25 игр.