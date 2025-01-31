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Сегодня, 09:13

«Сиэтл» победил «Сан-Хосе» в НХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Сиэтл» дома обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.

Дубль у хозяев оформил Брэндон Монтор. Еще по одной шайбе забросили Чандлер Стивенсон, Оливер Бьоркстранд, Джейден Шварц и Ээли Толванен. У гостей отличились Карл Грундстрем и Тайлер Тоффоли.

Российского голкипера «Сан-Хосе» Ярослава Аскарова заменили во втором периоде после четырех пропущенных шайб. Вместо него на лед вышел другой россиянин Александр Георгиев.

«Сиэтл» (49 очков) поднялся на 12-е место в Западной конференции НХЛ. «Сан-Хосе» (36) остается последним на «Западе».

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«Сиэтл» — «Сан-Хосе» — 6:2 (1:1, 4:0, 1:1)

Голы: Стивенсон — 9 (Бьоркстранд, Толванен), 3:55 — 1:0. Грундстрем — 2 (Смит, Гранлунд), 17:55 — 1:1. Бьоркстранд — 15 (Стивенсон, Данн), 22:03 — 2:1. Монтур — 9 (Райт), 22:54 — 3:1. Шварц — 18 (Олексяк), 25:58 — 4:1. Монтур — 10 (бол., Маккэн, Стивенсон), 27:52 — 5:1. Тоффоли — 18 (Селебрини, Тран), 48:06 — 5:2. Толванен — 15 (Махура), 52:18 — 6:2.

Вратари: Даккорд — Аскаров (Георгиев, 25:58).

Штраф: 9 — 9.

Броски: 32 (8+17+7) — 28 (11+9+8).

Наши: — - Коваленко (8.58/1/-1).

31 января. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».

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НХЛ
ХК Сан-Хосе Шаркс
ХК Сиэтл Кракен
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 51 34 17 74
2 Каролина 52 32 20 68
3 Нью-Джерси 53 29 24 64
4 Коламбус 51 25 26 57
5 Айлендерс 50 23 27 53
6 Рейнджерс 50 24 26 52
7 Филадельфия 53 23 30 52
8 Питтсбург 53 21 32 50
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 52 30 22 63
2 Торонто 51 30 21 62
3 Оттава 51 27 24 58
4 Тампа-Бэй 50 27 23 57
5 Бостон 53 25 28 56
6 Детройт 51 25 26 55
7 Монреаль 51 24 27 53
8 Баффало 50 19 31 43
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 53 36 17 75
2 Миннесота 52 31 21 66
3 Даллас 50 32 18 65
4 Колорадо 52 29 23 60
5 Юта 50 21 29 50
6 Сент-Луис 51 23 28 50
7 Нэшвилл 49 18 31 43
8 Чикаго 51 16 35 37
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 51 32 19 68
2 Вегас 52 31 21 68
3 Лос-Анджелес 49 26 23 58
4 Калгари 50 25 25 57
5 Ванкувер 50 23 27 56
6 Сиэтл 53 23 30 49
7 Анахайм 51 21 30 48
8 Сан-Хосе 54 15 39 36
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31.01 03:00
Тампа-Бэй – Лос-Анджелес
 3 : 0
31.01 03:00
Монреаль – Миннесота
 0 : 4
31.01 03:00
Оттава – Вашингтон
 5 : 4 ОТ
31.01 03:00
Бостон – Виннипег
 2 : 6
31.01 03:00
Каролина – Чикаго
 3 : 2
31.01 03:30
Филадельфия – Айлендерс
0 : 3
31.01 05:00
Калгари – Анахайм
 4 : 1
31.01 05:00
Эдмонтон – Детройт
 2 : 3 Б
31.01 06:00
Вегас – Коламбус
 1 : 2 ОТ
31.01 06:30
Сиэтл – Сан-Хосе
 6 : 2
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