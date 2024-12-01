«Сан-Хосе» обыграл «Сиэтл» в НХЛ, Костин отдал голевую передачу

«Сан Хосе» на выезде победил «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

Победу «Шаркс» принесли шайбы Марио Ферраро, Люка Канина, Коди Сиси и Уильяма Смита. Россиянин Клим Костин отметился результативной передачей.

У хозяев отличились Джейден Шварц и Джаред Маккэн.

«Сан Хосе» (23 очка) поднялся на 13-е место в Западной конференции НХЛ после 27 матчей. «Сиэтл» (23) потерпел третье поражение кряду и идет 12-м на «Западе» после 25 игр.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Сан-Хосе» — 2:4 (0:1, 1:3, 1:0)

Голы: Ферраро — 2 (Гранлунд, Лильегрен), 16:54 — 0:1. Канин — 6 (Делландреа, Уолман), 21:51 — 0:2. Сиси — 1 (Селебрини, Уолман), 28:59 — 0:3. У. Смит — 5 (Гранлунд, Костин), 29:45 — 0:4. Шварц — 5 (Бенайерс, Бьоркстранд), 30:17 — 1:4. Маккэн — 10 (Эванс, Монтур), 46:27 — 2:4.

Вратари: Даккорд (56:31 — 59:51) — Блэквуд.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 38 (13+17+8) — 23 (9+10+4).

Наши: — - Костин (12.16/1/+2).

1 декабря. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17151 зритель.