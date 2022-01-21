Голевая передача Барабанова не помогла «Сан-Хосе» обыграть «Сиэтл»

«Сан-Хосе» проиграл «Сиэтлу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3.

В составе «Шаркс» отличились Томаш Хертл и Тимо Майер, россиянин Александр Барабанов отметился результативной передачей. У «Сиэтла» дубль сделал Карсон Соуси, еще одну шайбу забросил Калле Ярнкрок.

«Сиэтл» одержал вторую победу подряд после серии из 9 поражений.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Сан-Хосе» — 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)

Голы: Хертл — 21 (Барабанов), 0:38 — 0:1. Соуси — 5 (Джиордано, Эпплтон), 24:18 — 1:1. Соуси — 6 (Веннберг), 28:25 — 2:1. Ярнкрок — 6 (Гики, Джиордано), 46:27 — 3:1. Майер — 21 (бол., Кутюр, Хертл), 49:37 — 3:2.

Вратари: Грубауэр — Хилл (50:04 — 50:09, 58:25 — 58:30, 58:37).

Штраф: 17 — 11.

Броски: 19 (6+7+6) — 24 (8+11+5).

Наши: — - Барабанов (19.57/3/+1).

21 января. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17151 зритель.