Голевая передача Барабанова не помогла «Сан-Хосе» обыграть «Сиэтл»
«Сан-Хосе» проиграл «Сиэтлу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3.
В составе «Шаркс» отличились Томаш Хертл и Тимо Майер, россиянин Александр Барабанов отметился результативной передачей. У «Сиэтла» дубль сделал Карсон Соуси, еще одну шайбу забросил Калле Ярнкрок.
«Сиэтл» одержал вторую победу подряд после серии из 9 поражений.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сиэтл» — «Сан-Хосе» — 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)
Голы: Хертл — 21 (Барабанов), 0:38 — 0:1. Соуси — 5 (Джиордано, Эпплтон), 24:18 — 1:1. Соуси — 6 (Веннберг), 28:25 — 2:1. Ярнкрок — 6 (Гики, Джиордано), 46:27 — 3:1. Майер — 21 (бол., Кутюр, Хертл), 49:37 — 3:2.
Вратари: Грубауэр — Хилл (50:04 — 50:09, 58:25 — 58:30, 58:37).
Штраф: 17 — 11.
Броски: 19 (6+7+6) — 24 (8+11+5).
Наши: — - Барабанов (19.57/3/+1).
21 января. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17151 зритель.
|Столичный дивизион
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|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|40
|26
|14
|56
|2
|Каролина
|36
|26
|10
|54
|3
|Питтсбург
|39
|24
|15
|53
|4
|Вашингтон
|41
|22
|19
|53
|5
|Коламбус
|37
|18
|19
|37
|6
|Филадельфия
|40
|13
|27
|34
|7
|Нью-Джерси
|38
|14
|24
|33
|8
|Айлендерс
|32
|13
|19
|32
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|40
|27
|13
|59
|2
|Тампа-Бэй
|41
|27
|14
|59
|3
|Торонто
|37
|24
|13
|51
|4
|Бостон
|37
|23
|14
|48
|5
|Детройт
|40
|18
|22
|41
|6
|Баффало
|40
|12
|28
|31
|7
|Оттава
|33
|11
|22
|24
|8
|Монреаль
|39
|8
|31
|22
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|38
|27
|11
|57
|2
|Нэшвилл
|42
|25
|17
|53
|3
|Сент-Луис
|39
|23
|16
|51
|4
|Миннесота
|35
|22
|13
|47
|5
|Виннипег
|36
|17
|19
|40
|6
|Даллас
|37
|19
|18
|40
|7
|Чикаго
|39
|15
|24
|36
|8
|Аризона
|38
|10
|28
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|41
|24
|17
|50
|2
|Лос-Анджелес
|41
|20
|21
|45
|3
|Анахайм
|42
|19
|23
|45
|4
|Сан-Хосе
|41
|21
|20
|44
|5
|Калгари
|35
|18
|17
|42
|6
|Ванкувер
|39
|18
|21
|39
|7
|Эдмонтон
|36
|18
|18
|38
|8
|Сиэтл
|39
|12
|27
|28
|21.01
|03:00
|
Баффало – Даллас
|4 : 5
|21.01
|03:00
|
Бостон – Вашингтон
|4 : 3
|21.01
|03:00
|
Питтсбург – Оттава
|6 : 4
|21.01
|03:00
|
Филадельфия – Коламбус
|1 : 2
|21.01
|04:00
|
Нэшвилл – Виннипег
|5 : 2
|21.01
|05:00
|
Эдмонтон – Флорида
|0 : 6
|21.01
|05:30
|
Лос-Анджелес – Колорадо
|1 : 4
|21.01
|06:00
|
Вегас – Монреаль
|4 : 3 ОТ
|21.01
|06:00
|
Сиэтл – Сан-Хосе
|3 : 2
|И
|О
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|41
|56
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|36
|54
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|40
|54
|И
|Г
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|41
|27
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|36
|26
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|40
|25
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|26
|2.03
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|24
|2.03
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|26
|2.13