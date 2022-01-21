Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:35

Голевая передача Барабанова не помогла «Сан-Хосе» обыграть «Сиэтл»

Иван Торопцев
Корреспондент

«Сан-Хосе» проиграл «Сиэтлу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3.

В составе «Шаркс» отличились Томаш Хертл и Тимо Майер, россиянин Александр Барабанов отметился результативной передачей. У «Сиэтла» дубль сделал Карсон Соуси, еще одну шайбу забросил Калле Ярнкрок.

«Сиэтл» одержал вторую победу подряд после серии из 9 поражений.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Сан-Хосе» — 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)

Голы: Хертл — 21 (Барабанов), 0:38 — 0:1. Соуси — 5 (Джиордано, Эпплтон), 24:18 — 1:1. Соуси — 6 (Веннберг), 28:25 — 2:1. Ярнкрок — 6 (Гики, Джиордано), 46:27 — 3:1. Майер — 21 (бол., Кутюр, Хертл), 49:37 — 3:2.

Вратари: Грубауэр — Хилл (50:04 — 50:09, 58:25 — 58:30, 58:37).

Штраф: 17 — 11.

Броски: 19 (6+7+6) — 24 (8+11+5).

Наши: — - Барабанов (19.57/3/+1).

21 января. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17151 зритель.

Александр Барабанов
Хоккей
НХЛ
ХК Сан-Хосе Шаркс
ХК Сиэтл Кракен
0
Читайте также
Лук: польза и вред. Как выбрать и хранить?
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Колорадо» обыграл «Лос-Анджелес» и одержал пятую победу подряд

Овечкин вышел на третье место по количеству ассистов среди россиян в истории НХЛ
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 40 26 14 56
2 Каролина 36 26 10 54
3 Питтсбург 39 24 15 53
4 Вашингтон 41 22 19 53
5 Коламбус 37 18 19 37
6 Филадельфия 40 13 27 34
7 Нью-Джерси 38 14 24 33
8 Айлендерс 32 13 19 32
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 40 27 13 59
2 Тампа-Бэй 41 27 14 59
3 Торонто 37 24 13 51
4 Бостон 37 23 14 48
5 Детройт 40 18 22 41
6 Баффало 40 12 28 31
7 Оттава 33 11 22 24
8 Монреаль 39 8 31 22
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 38 27 11 57
2 Нэшвилл 42 25 17 53
3 Сент-Луис 39 23 16 51
4 Миннесота 35 22 13 47
5 Виннипег 36 17 19 40
6 Даллас 37 19 18 40
7 Чикаго 39 15 24 36
8 Аризона 38 10 28 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 41 24 17 50
2 Лос-Анджелес 41 20 21 45
3 Анахайм 42 19 23 45
4 Сан-Хосе 41 21 20 44
5 Калгари 35 18 17 42
6 Ванкувер 39 18 21 39
7 Эдмонтон 36 18 18 38
8 Сиэтл 39 12 27 28
Результаты / календарь
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
21.01 03:00
Баффало – Даллас
 4 : 5
21.01 03:00
Бостон – Вашингтон
 4 : 3
21.01 03:00
Питтсбург – Оттава
 6 : 4
21.01 03:00
Филадельфия – Коламбус
 1 : 2
21.01 04:00
Нэшвилл – Виннипег
 5 : 2
21.01 05:00
Эдмонтон – Флорида
 0 : 6
21.01 05:30
Лос-Анджелес – Колорадо
 1 : 4
21.01 06:00
Вегас – Монреаль
 4 : 3 ОТ
21.01 06:00
Сиэтл – Сан-Хосе
 3 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 41 56
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 36 54
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 40 54
И Г
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 41 27
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 36 26
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 40 25
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 26 2.03
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 24 2.03
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 26 2.13
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости