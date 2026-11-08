Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ
Сиэтл — Рейнджерс: видеообзор матча регулярного чемпионата НХЛ 8 ноября 2026

«Сиэтл» — «Рейнджерс»: видеообзор матча

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Рейнджерс» обыграли «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

Игра проходила на арене Climate Pledge Arena в Сиэтле 8 ноября.

Гости забросили три безответные шайбы в первом периоде. Отличились Габриэль Перро, Тай Картье и Ярослав Хмелар. Во второй двадцатиминутке преимущество «Рейнджерс» увеличил российский нападающий Павел Дорофеев.

В третьем периоде «Сиэтл» сократил отставание до минимума благодаря голам Каапо Какко, Джордана Эберле и Винса Данна. Однако сравнять счет хозяевам не удалось. У «Рейнджерс» по две результативные передачи сделали Мика Зибанежад и Алексис Лафренье. Голкипер гостей Йоонас Корписало отразил 25 бросков из 28 в дебютном матче за команду.

С 21 очком «Рейнджерс» занимают седьмое место в Восточной конференции НХЛ. «Сиэтл» (19 очков) идет восьмым на «Западе».

В следующем матче «Сиэтл» 12 ноября сыграет с «Каролиной» в Хельсинки. «Рейнджерс» 10 ноября встретятся на выезде с «Эдмонтоном».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Сиэтл Кракен
Читайте также
Усман Нурмагомедов дал пощечину Двалишвили. Появились видео и подробности драки
В Омске отменили соревнования по фигурному катанию из-за угрозы БПЛА. Что будет с юниорским Гран-при?
Сергей Степашин: "У меня такое впечатление, что Соболева и Глушенкова специально решили поберечь для «Зенита»
Популярное видео
Будущее КХЛ, потолок зарплат, доходы лиги: интервью Доброхвалова
Будущее КХЛ, потолок зарплат, доходы лиги: интервью Доброхвалова
«Монреаль» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Динамо» отстранило Тамбиева. Разин разгромил «Спартак». Россия и МЧМ
«Динамо» отстранило Тамбиева. Разин разгромил «Спартак». Россия и МЧМ
Новые козни против молодежной сборной России
Новые козни против молодежной сборной России
Главный тренер «Динамо» Тамбиев поругался с болельщиками
Главный тренер «Динамо» Тамбиев поругался с болельщиками
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
Сафронов снова в «Динамо»?
Сафронов снова в «Динамо»?
«Эдмонтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
У «Металлурга» начались проблемы
У «Металлурга» начались проблемы
«Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
Возвращение России. Что у Разина в СКА. Тамбиева не уволят?
Возвращение России. Что у Разина в СКА. Тамбиева не уволят?
Европа против сборной России
Европа против сборной России
Что происходит с минским «Динамо»?
Что происходит с минским «Динамо»?
«Филадельфия» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Сборные России должны вернуть на турниры. Кучеров просит обмен
Сборные России должны вернуть на турниры. Кучеров просит обмен
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Кучеров забил 5-й гол в сезоне НХЛ

«Колорадо» победил «Детройт», Нечас набрал 4 очка, Маккиннон — 3
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 19 14 5 30
2 Нью-Джерси 19 13 6 26
3 Рейнджерс 20 11 9 23
4 Вашингтон 16 10 6 20
5 Айлендерс 17 7 10 18
6 Филадельфия 21 5 16 16
7 Коламбус 16 7 9 14
8 Питтсбург 18 6 12 14
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 18 13 5 27
2 Тампа-Бэй 18 12 6 26
3 Монреаль 18 11 7 26
4 Оттава 19 11 8 24
5 Флорида 19 10 9 22
6 Баффало 18 8 10 19
7 Торонто 20 8 12 18
8 Детройт 19 7 12 17
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 20 13 7 30
2 Колорадо 19 11 8 24
3 Нэшвилл 18 9 9 23
4 Даллас 17 10 7 22
5 Юта 18 10 8 21
6 Виннипег 19 8 11 19
7 Сент-Луис 18 8 10 18
8 Чикаго 18 4 14 9
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 20 14 6 31
2 Вегас 19 12 7 26
3 Анахайм 18 10 8 21
4 Сиэтл 16 9 7 19
5 Калгари 19 8 11 17
6 Сан-Хосе 20 8 12 17
7 Лос-Анджелес 16 5 11 12
8 Ванкувер 20 3 17 7
Результаты / календарь
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
12.11 03:30 Калгари – Рейнджерс 1 : 3
12.11 03:30 Баффало – Тампа-Бэй 3 : 8
12.11 05:00 Эдмонтон – Филадельфия 3 : 2 ОТ
12.11 06:00 Сан-Хосе – Питтсбург - : -
12.11 06:00 Вегас – Юта - : -
12.11 06:00 Анахайм – Нэшвилл - : -
12.11 20:00 Сиэтл – Каролина - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости