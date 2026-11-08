«Сиэтл» — «Рейнджерс»: видеообзор матча
«Рейнджерс» обыграли «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.
Игра проходила на арене Climate Pledge Arena в Сиэтле 8 ноября.
Гости забросили три безответные шайбы в первом периоде. Отличились Габриэль Перро, Тай Картье и Ярослав Хмелар. Во второй двадцатиминутке преимущество «Рейнджерс» увеличил российский нападающий Павел Дорофеев.
В третьем периоде «Сиэтл» сократил отставание до минимума благодаря голам Каапо Какко, Джордана Эберле и Винса Данна. Однако сравнять счет хозяевам не удалось. У «Рейнджерс» по две результативные передачи сделали Мика Зибанежад и Алексис Лафренье. Голкипер гостей Йоонас Корписало отразил 25 бросков из 28 в дебютном матче за команду.
С 21 очком «Рейнджерс» занимают седьмое место в Восточной конференции НХЛ. «Сиэтл» (19 очков) идет восьмым на «Западе».
В следующем матче «Сиэтл» 12 ноября сыграет с «Каролиной» в Хельсинки. «Рейнджерс» 10 ноября встретятся на выезде с «Эдмонтоном».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|19
|14
|5
|30
|2
|Нью-Джерси
|19
|13
|6
|26
|3
|Рейнджерс
|20
|11
|9
|23
|4
|Вашингтон
|16
|10
|6
|20
|5
|Айлендерс
|17
|7
|10
|18
|6
|Филадельфия
|21
|5
|16
|16
|7
|Коламбус
|16
|7
|9
|14
|8
|Питтсбург
|18
|6
|12
|14
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|18
|13
|5
|27
|2
|Тампа-Бэй
|18
|12
|6
|26
|3
|Монреаль
|18
|11
|7
|26
|4
|Оттава
|19
|11
|8
|24
|5
|Флорида
|19
|10
|9
|22
|6
|Баффало
|18
|8
|10
|19
|7
|Торонто
|20
|8
|12
|18
|8
|Детройт
|19
|7
|12
|17
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|20
|13
|7
|30
|2
|Колорадо
|19
|11
|8
|24
|3
|Нэшвилл
|18
|9
|9
|23
|4
|Даллас
|17
|10
|7
|22
|5
|Юта
|18
|10
|8
|21
|6
|Виннипег
|19
|8
|11
|19
|7
|Сент-Луис
|18
|8
|10
|18
|8
|Чикаго
|18
|4
|14
|9
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|20
|14
|6
|31
|2
|Вегас
|19
|12
|7
|26
|3
|Анахайм
|18
|10
|8
|21
|4
|Сиэтл
|16
|9
|7
|19
|5
|Калгари
|19
|8
|11
|17
|6
|Сан-Хосе
|20
|8
|12
|17
|7
|Лос-Анджелес
|16
|5
|11
|12
|8
|Ванкувер
|20
|3
|17
|7
|12.11
|03:30
|Калгари – Рейнджерс
|1 : 3
|12.11
|03:30
|Баффало – Тампа-Бэй
|3 : 8
|12.11
|05:00
|Эдмонтон – Филадельфия
|3 : 2 ОТ
|12.11
|06:00
|Сан-Хосе – Питтсбург
|- : -
|12.11
|06:00
|Вегас – Юта
|- : -
|12.11
|06:00
|Анахайм – Нэшвилл
|- : -
|12.11
|20:00
|Сиэтл – Каролина
|- : -