«Сиэтл» — «Рейнджерс»: видеообзор матча

«Рейнджерс» обыграли «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

Игра проходила на арене Climate Pledge Arena в Сиэтле 8 ноября.

Гости забросили три безответные шайбы в первом периоде. Отличились Габриэль Перро, Тай Картье и Ярослав Хмелар. Во второй двадцатиминутке преимущество «Рейнджерс» увеличил российский нападающий Павел Дорофеев.

В третьем периоде «Сиэтл» сократил отставание до минимума благодаря голам Каапо Какко, Джордана Эберле и Винса Данна. Однако сравнять счет хозяевам не удалось. У «Рейнджерс» по две результативные передачи сделали Мика Зибанежад и Алексис Лафренье. Голкипер гостей Йоонас Корписало отразил 25 бросков из 28 в дебютном матче за команду.

С 21 очком «Рейнджерс» занимают седьмое место в Восточной конференции НХЛ. «Сиэтл» (19 очков) идет восьмым на «Западе».

В следующем матче «Сиэтл» 12 ноября сыграет с «Каролиной» в Хельсинки. «Рейнджерс» 10 ноября встретятся на выезде с «Эдмонтоном».