«Сиэтл» — «Рейнджерс»: видеообзор матча

«Рейнджерс» на выезде победили «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0.

«Рейнджерс» с 23 очками занимают 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции, «Сиэтл» набрал 19 очков и расположился на 9-й строчке «Запада».