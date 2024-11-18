«Сиэтл» — «Рейнджерс»: видеообзор матча
«Рейнджерс» на выезде победили «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0.
«Рейнджерс» с 23 очками занимают 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции, «Сиэтл» набрал 19 очков и расположился на 9-й строчке «Запада».
Положение команд
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Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|17
|13
|4
|26
|2
|Нью-Джерси
|21
|12
|9
|26
|3
|Вашингтон
|17
|12
|5
|25
|4
|Рейнджерс
|16
|11
|5
|23
|5
|Филадельфия
|18
|8
|10
|18
|6
|Айлендерс
|18
|7
|11
|18
|7
|Питтсбург
|20
|7
|13
|17
|8
|Коламбус
|17
|6
|11
|14
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|18
|12
|6
|25
|2
|Торонто
|19
|11
|8
|24
|3
|Тампа-Бэй
|16
|9
|7
|19
|4
|Бостон
|19
|8
|11
|19
|5
|Оттава
|17
|8
|9
|17
|6
|Баффало
|18
|8
|10
|17
|7
|Детройт
|17
|7
|10
|15
|8
|Монреаль
|18
|6
|12
|14
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|18
|15
|3
|30
|2
|Миннесота
|17
|11
|6
|25
|3
|Даллас
|16
|11
|5
|22
|4
|Колорадо
|18
|9
|9
|18
|5
|Юта
|17
|7
|10
|17
|6
|Сент-Луис
|19
|8
|11
|17
|7
|Нэшвилл
|19
|6
|13
|15
|8
|Чикаго
|18
|6
|12
|13
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|18
|11
|7
|24
|2
|Лос-Анджелес
|19
|10
|9
|23
|3
|Ванкувер
|17
|9
|8
|21
|4
|Калгари
|18
|9
|9
|21
|5
|Эдмонтон
|18
|9
|9
|20
|6
|Сиэтл
|19
|9
|10
|19
|7
|Анахайм
|16
|6
|10
|14
|8
|Сан-Хосе
|19
|5
|14
|14
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23.11
|18.11
|01:00
|
Каролина – Сент-Луис
|4 : 1
|18.11
|04:00
|
Вегас – Вашингтон
|2 : 5
|18.11
|05:00
|
Сиэтл – Рейнджерс
|0 : 2
|18.11
|06:00
|
Ванкувер – Нэшвилл
|3 : 5
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