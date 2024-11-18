«Рейнджерс» переиграли «Сиэтл», Панарин отдал голевую передачу

«Рейнджерс» на выезде всухую обыграл «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0.

Авторами голов победителей стали Алекси Лафреньер Зак Джонс. Российский нападающий Артемий Панарин отметился результативной передачей на 18-й минуте 2-го периода.

В текущем сезоне на счету 33-летнего россиянина 24 (10+14) очков за 16 встреч.