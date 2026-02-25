«Сиэтл» продлил контракты с нападающими Уинтертоном и Майерсом

«Сиэтл» объявил о продлении контрактов с нападающими Райаном Уинтертоном и Беном Майерсом.

Новые соглашения с обоими игроками рассчитаны на два года. Среднегодовая зарплата у 22-летнего Уинтертона составит 1,125 миллиона долларов, а у 27-летнего Майерса — 1 миллион долларов.

В этом сезоне на счету Уинтертона 15 (3+12) очков в 54 матчах. Майерс набрал 11 (5+6) очков за 31 игру.

«Кракен» с 63 очками в 56 матчах располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции.

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