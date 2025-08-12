«Сиэтл» продлил контракт с защитником Эвансом

«Сиэтл» объявил о продлении контракта с защитником Райкером Эвансом. Соглашение рассчитано на два года, 23-летний канадец будет получать в среднем 2,05 миллиона долларов США в год.

В сезоне-2024/25 Эванс в 73 матчах регулярного чемпионата набрал 25 (5+20) очков. Он играет за «Сиэтл» с 2023 года.

В 2025 году Эванс дебютировал за сборную Канады на чемпионате мира, где в 8 матчах записал на свой счет 2 результативные передачи.