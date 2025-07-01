«Сиэтл» представил расписание предсезонных матчей

«Сиэтл» опубликовал предсезонных матчей. В общей сложности команда проведет шесть игр, три дома и три — на выезде.

21 сентября. «Сиэтл» — «Ванкувер»

23 сентября. «Калгари» — «Сиэтл»

24 сентября. «Эдмонтон» — «Сиэтл»

26 сентября. «Ванкувер» — «Сиэтл»

29 сентября. «Сиэтл» — «Калгари»

1 октября. «Сиэтл» — «Эдмонтон»

В сезоне-2024/25 «Сиэтл» занял 7-е место в Тихоокеанском дивизионе и попал в плей-офф.