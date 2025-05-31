«Сиэтл» подписал новый контракт с Махурой

Защитник «Сиэтла» Джош Махура подписал новый контракт, сообщается на официальном сайте НХЛ.

Соглашение с 27-летним канадцем рассчитано на два года, по которому он будет получать 907 500 долларов.

В минувшем сезоне Махура провел 64 матча в НХЛ, в которых отметился 9 (0+9) набранными очками. В 2024 году защитник в составе «Флориды» стал обладателем Кубка Стэнли.