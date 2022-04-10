«Сиэтл» подписал контракт со вторым номером драфта-2021

«Сиэтл» подписал контракт новичка с нападающим Мэттом Бениерсом. Соглашение рассчитано на три года, сообщает сайт клуба.

19-летний игрок был выбран «Кракенами» под общим вторым номером драфта-2021. Он стал первым задрафтованным игроком в истории новейшего клуба НХЛ.

В этом сезоне Бениерс выступал в NCAA за университет Мичигана и в 37 матчах набрал 43 (20+23) очка.

В состав сборной США он выступал на Олимпиаде в Пекине и в 4 встречах набрал 2 (1+1) балла.