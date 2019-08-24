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«Сиэтл» планирует объявить имя главного тренера в 2021 году

12:27
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Руководитель «Сиэтла» Тод Лайуки заявил, что клуб пока не выбрал кандидата на должность главного тренера. Клуб будет выступать в НХЛ с сезона-2021/22, сообщает официальный сайт НХЛ.

«Возможно, это произойдет летом 2021 года. Здесь многое будет зависеть от Рона Фрэнсиса. Он может определиться и раньше, если посчитает, что появился идеальный кандидат. Мы уже показали, что готовы быстро решать вопросы, если это поможет нам стать сильнее», — заявил функционер.

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