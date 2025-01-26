«Сиэтл» победил «Питтсбург», Малкин получил травму

«Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграл «Питтсбург» со счетом 4:1.

В составе «Кракен» отличились Оливер Бьоркстранд, Винс Данн, Ээли Толванен и Мэттью Бенирс. У «Пингвинз» гол на счету Сидни Кросби, форвард Евгений Малкин получил травму в первом периоде и не смог продолжить встречу.

После этого матча «Сиэтл» с 47 очками занимает 12-е место в Западной конференции, «Питтсбург» с 48 очками — на 14-й строчке «Востока».