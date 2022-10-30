«Питтсбург» уступил «Сиэтлу», у Малкина «-2»

«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Сиэтлу» со счетом 1:3.

На гол Джейка Гюнцеля хозяева ответили точными бросками Джордана Юберле, Моргана Гики и Джейдена Шварца. Форвард «пингвинз» Евгений Малкин завершил встречу с показателем полезности «-2».

После этого матча «Питтсбург» с 9 очками занимает 13-е место в Восточной конференции, «Сиэтл» с 10 очками — на шестой строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Питтсбург» — 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Голы: Гюнцель — 4, 30:05 — 0:1. Эберле — 1 (Бенайерс, Шварц), 31:20 — 1:1. Гики — 2 (Спронг, Данн), 38:33 — 2:1. Шварц — 5 (п.в., Веннберг, Танев), 59:00 — 3:1.

Вратари: Джонс — Десмит (57:53 — 59:00).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 30 (12+11+7) — 33 (9+8+16).

Наши: — - Малкин (18.54/2/-2).

30 октября. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».