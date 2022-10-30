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«Питтсбург» уступил «Сиэтлу», у Малкина «-2»

Сергей Разин
корреспондент
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30 октября. «Сиэтл» — «Питтсбург» (3:1).
Фото USA Today Sports

«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Сиэтлу» со счетом 1:3.

На гол Джейка Гюнцеля хозяева ответили точными бросками Джордана Юберле, Моргана Гики и Джейдена Шварца. Форвард «пингвинз» Евгений Малкин завершил встречу с показателем полезности «-2».

После этого матча «Питтсбург» с 9 очками занимает 13-е место в Восточной конференции, «Сиэтл» с 10 очками — на шестой строчке Запада.

НХЛ

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«Сиэтл» — «Питтсбург» — 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Голы: Гюнцель — 4, 30:05 — 0:1. Эберле — 1 (Бенайерс, Шварц), 31:20 — 1:1. Гики — 2 (Спронг, Данн), 38:33 — 2:1. Шварц — 5 (п.в., Веннберг, Танев), 59:00 — 3:1.

Вратари: Джонс — Десмит (57:53 — 59:00).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 30 (12+11+7) — 33 (9+8+16).

Наши: — - Малкин (18.54/2/-2).

30 октября. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».

НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Сиэтл Кракен
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6 Рейнджерс 9 4 5 10
7 Питтсбург 9 4 5 9
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2 Флорида 9 5 4 11
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4 Детройт 8 4 4 10
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2 Виннипег 8 5 3 10
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Баффало – Чикаго
 4 : 3 ОТ
30.10 02:00
Детройт – Миннесота
 2 : 1
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Лос-Анджелес – Торонто
 4 : 2
30.10 02:00
Сент-Луис – Монреаль
 4 : 7
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Филадельфия – Каролина
 3 : 4 ОТ
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Айлендерс – Колорадо
 5 : 4
30.10 04:00
Нэшвилл – Вашингтон
 0 : 3
30.10 05:00
Калгари – Эдмонтон
 2 : 3
30.10 05:00
Сиэтл – Питтсбург
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30.10 21:00
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