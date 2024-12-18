«Сиэтл» — «Оттава»: видеообзор матча НХЛ

«Сиэтл» на своем льду уступил «Оттаве» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 0:3.

За «Сенаторз» шайбы забросили Шейн Пинто, Ноа Грегор и Тим Штюцле.

«Сиэтл» с 32 очками занимает 12-е место в Западной конференции, «Оттава» идет 8-й на «Востоке» с 34 очками.