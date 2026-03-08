«Сиэтл» — «Оттава»: видеообзор матча НХЛ

«Оттава» победила «Сиэтл» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:4.

Российский защитник «Сенаторз» Артем Зуб записал на свой счет результативную передачу в этой игре.

«Оттава» набрала 71 очко за 62 матча и располагается на десятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Сиэтл» с 67 очками после 62 игр идет восьмым в Западной конференции.

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