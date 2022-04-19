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Сегодня, 07:41

«Сиэтл» обыграл «Оттаву», у Зайцева результативная передача

Сергей Разин
корреспондент
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«Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Оттаву» со счетом 4:2.

В составе «Кракен» отличились Даниэль Спронг, Мэттью Бенирс, Виктор Раск и Джаред Макканн. У «Сенаторз» шайбы забросили Брэйди Ткачак и Ник Холден, Никита Зайцев оформил результативную передачу.

После этого матча «Сиэтл» с 56 очками занимает 15-е место в Западной конференции, «Оттава» с 63 очками — на 13-й строчке Востока.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Оттава» — 4:2 (1:0, 2:2, 1:0)

Голы: Спронг — 12 (бол., Раск, Данн), 4:36 — 1:0. Ткачак — 28 (Браун), 21:11 — 1:1. Холден — 5 (Зайцев, Келли), 23:15 — 1:2. Бенайерс — 2 (Ларссон, Данн), 29:52 — 2:2. Раск — 8 (Донской, Веннберг), 36:15 — 3:2. Маккэн — 26 (п.в., Ларссон, Данн), 58:49 — 4:2.

Вратари: Дриджер — Форсберг (58:24 — 58:49).

Штраф: 9 — 15.

Броски: 29 (11+11+7) — 14 (3+7+4).

Наши: — - Зайцев (15.43/1/0), Зуб (21.17/0/0).

19 апреля. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17151 зритель.

НХЛ
ХК Оттава Сенаторз
ХК Сиэтл Кракен
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 77 49 28 106
2 Рейнджерс 76 49 27 104
3 Питтсбург 77 43 34 97
4 Вашингтон 76 43 33 96
5 Айлендерс 75 35 40 79
6 Коламбус 76 35 41 76
7 Нью-Джерси 76 27 49 61
8 Филадельфия 76 23 53 57
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 75 54 21 114
2 Торонто 76 50 26 106
3 Тампа-Бэй 75 46 29 100
4 Бостон 75 46 29 97
5 Баффало 78 29 49 69
6 Детройт 76 29 47 68
7 Оттава 76 28 48 63
8 Монреаль 76 20 56 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 76 55 21 116
2 Сент-Луис 76 46 30 102
3 Миннесота 75 47 28 101
4 Даллас 75 43 32 91
5 Нэшвилл 76 43 33 91
6 Виннипег 76 35 41 81
7 Чикаго 76 25 51 61
8 Аризона 76 22 54 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 76 47 29 103
2 Эдмонтон 76 44 32 94
3 Лос-Анджелес 77 40 37 90
4 Вегас 77 41 36 87
5 Ванкувер 75 37 38 84
6 Анахайм 77 30 47 74
7 Сан-Хосе 75 29 46 70
8 Сиэтл 75 25 50 56
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Чикаго – Калгари
 2 : 5
19.04 04:00
Колорадо – Вашингтон
 2 : 3
19.04 05:00
Сиэтл – Оттава
 4 : 2
19.04 05:00
Аризона – Каролина
 3 : 5
19.04 05:00
Вегас – Нью-Джерси
 2 : 3
19.04 05:30
Ванкувер – Даллас
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 75 110
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 75 108
Джонни Годро

Джонни Годро

Калгари

 76 107
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 70 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 75 54
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 76 50
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

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Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

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Каролина

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