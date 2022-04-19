«Сиэтл» обыграл «Оттаву», у Зайцева результативная передача

«Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Оттаву» со счетом 4:2.

В составе «Кракен» отличились Даниэль Спронг, Мэттью Бенирс, Виктор Раск и Джаред Макканн. У «Сенаторз» шайбы забросили Брэйди Ткачак и Ник Холден, Никита Зайцев оформил результативную передачу.

После этого матча «Сиэтл» с 56 очками занимает 15-е место в Западной конференции, «Оттава» с 63 очками — на 13-й строчке Востока.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Оттава» — 4:2 (1:0, 2:2, 1:0)

Голы: Спронг — 12 (бол., Раск, Данн), 4:36 — 1:0. Ткачак — 28 (Браун), 21:11 — 1:1. Холден — 5 (Зайцев, Келли), 23:15 — 1:2. Бенайерс — 2 (Ларссон, Данн), 29:52 — 2:2. Раск — 8 (Донской, Веннберг), 36:15 — 3:2. Маккэн — 26 (п.в., Ларссон, Данн), 58:49 — 4:2.

Вратари: Дриджер — Форсберг (58:24 — 58:49).

Штраф: 9 — 15.

Броски: 29 (11+11+7) — 14 (3+7+4).

Наши: — - Зайцев (15.43/1/0), Зуб (21.17/0/0).

19 апреля. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17151 зритель.