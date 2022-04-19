«Сиэтл» обыграл «Оттаву», у Зайцева результативная передача
«Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Оттаву» со счетом 4:2.
В составе «Кракен» отличились Даниэль Спронг, Мэттью Бенирс, Виктор Раск и Джаред Макканн. У «Сенаторз» шайбы забросили Брэйди Ткачак и Ник Холден, Никита Зайцев оформил результативную передачу.
После этого матча «Сиэтл» с 56 очками занимает 15-е место в Западной конференции, «Оттава» с 63 очками — на 13-й строчке Востока.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сиэтл» — «Оттава» — 4:2 (1:0, 2:2, 1:0)
Голы: Спронг — 12 (бол., Раск, Данн), 4:36 — 1:0. Ткачак — 28 (Браун), 21:11 — 1:1. Холден — 5 (Зайцев, Келли), 23:15 — 1:2. Бенайерс — 2 (Ларссон, Данн), 29:52 — 2:2. Раск — 8 (Донской, Веннберг), 36:15 — 3:2. Маккэн — 26 (п.в., Ларссон, Данн), 58:49 — 4:2.
Вратари: Дриджер — Форсберг (58:24 — 58:49).
Штраф: 9 — 15.
Броски: 29 (11+11+7) — 14 (3+7+4).
Наши: — - Зайцев (15.43/1/0), Зуб (21.17/0/0).
19 апреля. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17151 зритель.
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|55
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|116
|2
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|76
|46
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|3
|Миннесота
|75
|47
|28
|101
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|75
|43
|32
|91
|5
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|76
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|33
|91
|6
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|41
|81
|7
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|76
|25
|51
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|103
|2
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|76
|44
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|4
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|77
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|87
|5
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|7
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|19.04
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Чикаго – Калгари
|2 : 5
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|04:00
|
Колорадо – Вашингтон
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|05:00
|
Сиэтл – Оттава
|4 : 2
|19.04
|05:00
|
Аризона – Каролина
|3 : 5
|19.04
|05:00
|
Вегас – Нью-Джерси
|2 : 3
|19.04
|05:30
|
Ванкувер – Даллас
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|75
|110
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|75
|108
|
|
Джонни Годро
Калгари
|76
|107
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|70
|58
|
|
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Эдмонтон
|75
|54
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