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«Сиэтл» обменял Ванечека в «Вашингтон» на выбор во втором раунде драфта-2023

03:33
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Вратарь «Сиэтла» Витек Ванечек продолжит карьеру в «Вашингтоне», сообщается на официальном сайте клуба.

25-летний чех вернулся в столичный клуб, взамен «Кракен» получит выбор во втором раунде драфта-2023. «Сиэтл» выбрал Ванечека на драфте расширения, так что игрок формально провел в клубе около недели.

В минувшем сезоне голкипер провел 37 матчей в НХЛ, в которых пропустил 95 шайб и дважды сыграл на ноль при коэффициенте надежности 90,8 процента.

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Сергей Разин все материалы автора

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