«Сиэтл» обменял Ванечека в «Вашингтон» на выбор во втором раунде драфта-2023
03:33
Вратарь «Сиэтла» Витек Ванечек продолжит карьеру в «Вашингтоне», сообщается на официальном сайте клуба.
25-летний чех вернулся в столичный клуб, взамен «Кракен» получит выбор во втором раунде драфта-2023. «Сиэтл» выбрал Ванечека на драфте расширения, так что игрок формально провел в клубе около недели.
В минувшем сезоне голкипер провел 37 матчей в НХЛ, в которых пропустил 95 шайб и дважды сыграл на ноль при коэффициенте надежности 90,8 процента.
The #SeaKraken have traded goaltender Vitek Vanecek to the Washington Capitals for a second round pick in the 2023 #NHLDraft.— Seattle Kraken (@SeattleKraken) July 28, 2021
Thanks for an unforgettable week, Vitek. pic.twitter.com/MXeprS6QG2
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