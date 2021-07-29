«Сиэтл» обменял Ванечека в «Вашингтон» на выбор во втором раунде драфта-2023

Вратарь «Сиэтла» Витек Ванечек продолжит карьеру в «Вашингтоне», сообщается на официальном сайте клуба.

25-летний чех вернулся в столичный клуб, взамен «Кракен» получит выбор во втором раунде драфта-2023. «Сиэтл» выбрал Ванечека на драфте расширения, так что игрок формально провел в клубе около недели.

В минувшем сезоне голкипер провел 37 матчей в НХЛ, в которых пропустил 95 шайб и дважды сыграл на ноль при коэффициенте надежности 90,8 процента.