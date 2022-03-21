«Сиэтл» обменял Лозона и Эпплтона

Игроки «Сиэтла» Джереми Лозон и Мэйсон Эпплтон покинули клуб, сообщается на официальном сайте НХЛ.

Лозон перешел в «Нэшвилл», а Эпплтон присоединился к «Виннипегу». Взамен на 24-летнего канадца «Кракен» получили выбор во втором раунде драфта-2022, а за 26-летнего американца получили выбор в четвертом раунде драфта-2023.

В текущем сезоне Лозон провел 53 матча, в которых набрал 6 (1+5) очков. У Эпплтона 17 (6+11) очков в 49 играх.