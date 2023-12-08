«Сиэтл» — «Нью-Джерси: видеообзор матча НХЛ

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«Нью-Джерси» на выезде обыграл «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

За «Дэвилз» забили Ондржей Палат и Шимон Немец. У «Кракен» голом отметился Тай Картье.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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