«Сиэтл» — «Нью-Джерси»: видеообзор матча НХЛ

«Нью-Джерси» на выезде победил «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

«Дэвилз» набрали 53 очка и занимают третье место в таблице Восточной конференции. «Кракен» с 37 очками — на 13-й строчке «Запада».