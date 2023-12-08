«Сиэтл» проиграл «Нью-Джерси» и продлил серию без побед до 6 матчей

«Сиэтл» на домашнем льду проиграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:2.

За «Кракен» единственный гол забил Тай Картье. У «Дэвилз» отлчились Ондржей Палат и Шимон Немец.

«Сиэтл» проиграл шестой матч подряд и занимает 12-е место в турнирной таблице «Запада» с 22 очками в 27 играх. «Нью-Джерси» находится на 11-й строчке «Востока», набрав 27 баллов в 24 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Нью-Джерси» — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Голы: Палат — 4 (Марино, Хишир), 17:14 — 0:1. Картье — 5 (Веннберг, Бураковски), 27:12 — 1:1. Немец — 1 (Братт, Зигенталер), 29:08 — 1:2.

Вратари: Грубауэр — Шмид.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 38 (10+12+16) — 17 (7+7+3).

Наши: — - -.

8 декабря. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17151 зритель.