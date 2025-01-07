«Нью-Джерси» победил «Сиэтл»

«Нью-Джерси» на выезде победил «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

У гостей 2 (1+1) очка набрал Доусон Мерсер. У хозяев по одной шайбе забросили Шейн Райт и Адам Ларссон.

«Дэвилз» набрали 53 очка и занимают третье место в таблице Восточной конференции. «Кракен» с 37 очками — на 13-й строчке «Запада».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Нью-Джерси» — 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Голы: Мерсер — 10 (Хишир, Майер), 7:56 — 0:1. Ларссон — 2 (Стивенсон), 15:47 — 1:1. Коттер — 10 (Мерсер, Ковачевич), 39:35 — 1:2. Райт — 8 (бол., Какко, Маккэн), 41:24 — 2:2. Палат — 9 (Д. Хьюз, Хэмилтон), 42:01 — 2:3.

Вратари: Грубауэр — Маркстрем.

Штраф: 5 — 7.

Броски: 24 (13+4+7) — 29 (11+11+7).

Наши: — - -.

7 января. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17151 зритель.