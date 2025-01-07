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Сегодня, 08:41

«Нью-Джерси» победил «Сиэтл»

Руслан Минаев
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«Нью-Джерси» на выезде победил «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

У гостей 2 (1+1) очка набрал Доусон Мерсер. У хозяев по одной шайбе забросили Шейн Райт и Адам Ларссон.

«Дэвилз» набрали 53 очка и занимают третье место в таблице Восточной конференции. «Кракен» с 37 очками — на 13-й строчке «Запада».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Нью-Джерси» — 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Голы: Мерсер — 10 (Хишир, Майер), 7:56 — 0:1. Ларссон — 2 (Стивенсон), 15:47 — 1:1. Коттер — 10 (Мерсер, Ковачевич), 39:35 — 1:2. Райт — 8 (бол., Какко, Маккэн), 41:24 — 2:2. Палат — 9 (Д. Хьюз, Хэмилтон), 42:01 — 2:3.

Вратари: Грубауэр — Маркстрем.

Штраф: 5 — 7.

Броски: 24 (13+4+7) — 29 (11+11+7).

Наши: — - -.

7 января. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17151 зритель.

НХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Сиэтл Кракен
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Во вторник, 7 января, завершился очередной игровой день в НХЛ.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 40 26 14 56
2 Нью-Джерси 43 25 18 53
3 Каролина 40 24 16 50
4 Питтсбург 41 17 24 41
5 Коламбус 40 17 23 40
6 Филадельфия 40 17 23 39
7 Рейнджерс 39 18 21 37
8 Айлендерс 40 15 25 37
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 41 26 15 54
2 Флорида 41 24 17 50
3 Бостон 42 20 22 45
4 Тампа-Бэй 37 20 17 42
5 Монреаль 40 19 21 41
6 Оттава 38 19 19 40
7 Детройт 39 17 22 38
8 Баффало 41 15 26 35
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 41 27 14 56
2 Миннесота 40 25 15 54
3 Колорадо 41 25 16 51
4 Даллас 38 24 14 49
5 Сент-Луис 41 19 22 42
6 Юта 39 17 22 41
7 Нэшвилл 40 13 27 33
8 Чикаго 40 13 27 28
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 39 27 12 57
2 Лос-Анджелес 38 23 15 51
3 Эдмонтон 39 24 15 51
4 Ванкувер 39 18 21 45
5 Калгари 39 18 21 43
6 Анахайм 39 17 22 38
7 Сиэтл 41 17 24 37
8 Сан-Хосе 42 13 29 32
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7.01 03:00
Баффало – Вашингтон
 4 : 3 Б
7.01 03:30
Монреаль – Ванкувер
 5 : 4 ОТ
7.01 05:00
Колорадо – Флорида
 3 : 1
7.01 06:00
Сиэтл – Нью-Джерси
 2 : 3
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