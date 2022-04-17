Гол Донато в серии буллитов принес «Сиэтлу» победу над «Нью-Джерси»

Бросок Донато принес «Сиэтлу» победу над «Нью-Джерси» в серии буллитов

«Сиэтл» обыграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б.

Победный бросок в серии буллитов нанес форвард «Кракен» Райан Донато.

«Сиэтл» прервал свою серию из двух поражений подряд и занимает предпоследнее, 15-е место в таблице Западной конференции с 54 очками в 74 матчах.

«Нью-Джерси» идет на 14-й строчке в таблице Восточной конференции с 59 очками в 75 играх.