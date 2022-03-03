«Сиэтл» обыграл «Нэшвилл» и одержал первую победу с середины февраля

«Сиэтл» обыграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

В составе «Кракен» отличились Александр Веннберг, Калле Ярнкрок, Янни Гурд и Колин Блэкуэлл. У «Нэшвилла» дубль сделал Мэтт Дюшен, еще одна шайба — на счету Филипа Томасино.

«Сиэтл» прервал серию из семи поражений подряд. В прошлый раз команда побеждала 12 февраля — тогда «Кракен» выиграл у «Анахайма» (4:3).

«Сиэтл» занимает 15-е место в таблице Западной конференции с 39 очками в 56 матчах, «Нэшвилл» идет на 6-й строчке с 64 очками в 54 играх.