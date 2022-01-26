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Сегодня, 08:31

«Нэшвилл» в гостях победил «Сиэтл»

Роман Шишов
Корреспондент

«Нэшвилл» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Сиэтл» со счетом 4:2.

В составе «Предаторз» отличились Люк Кунин, Филип Форсберг, Маттиас Экхольм и Мэтт Дюшен.

У «Кракен» голы забили Джаред МакКанн и Адам Ларссон.

«Нэшвилл» занимает вторе место в таблице Западной конференции. «Сиэтл» — 15-й.

НХЛ

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«Сиэтл» — «Нэшвилл» — 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)

Голы: Маккэн — 16 (бол., Джиордано, Юханссон), 8:59 — 1:0. Канин — 10 (Беннинг, Йоси), 19:39 — 1:1. Ларссон — 3 (Гурд, Юханссон), 32:21 — 2:1. Форсберг — 21, 35:15 — 2:2. Экхольм — 3 (Жанно, Сиссонс), 36:31 — 2:3. Дюшен — 20 (бол., Гранлунд, Йоси), 55:51 — 2:4.

Вратари: Грубауэр (57:01 — 57:04, 57:12) — Сарос.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 34 (12+13+9) — 27 (11+11+5).

Наши: — - Тренин (13.10/1/+1).

26 января. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».

ХК Нэшвилл Предаторз
ХК Сиэтл Кракен
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2 Питтсбург 42 27 15 59
3 Каролина 39 28 11 58
4 Вашингтон 43 23 20 55
5 Коламбус 39 18 21 37
6 Айлендерс 35 15 20 36
7 Нью-Джерси 41 15 26 35
8 Филадельфия 43 13 30 34
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 43 29 14 63
2 Тампа-Бэй 43 28 15 61
3 Торонто 38 25 13 53
4 Бостон 39 24 15 50
5 Детройт 42 18 24 42
6 Баффало 42 13 29 33
7 Оттава 36 13 23 29
8 Монреаль 41 8 33 23
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 40 29 11 61
2 Нэшвилл 44 27 17 57
3 Сент-Луис 42 25 17 55
4 Миннесота 38 25 13 53
5 Даллас 40 22 18 46
6 Виннипег 39 17 22 41
7 Чикаго 42 15 27 37
8 Аризона 41 10 31 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
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2 Анахайм 44 21 23 49
3 Лос-Анджелес 43 21 22 48
4 Калгари 37 19 18 44
5 Сан-Хосе 42 21 21 44
6 Эдмонтон 37 19 18 40
7 Ванкувер 41 18 23 40
8 Сиэтл 42 13 29 30
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 5 : 0
26.01 03:00
Каролина – Вегас
 4 : 3 ОТ
26.01 03:00
Нью-Джерси – Даллас
 1 : 5
26.01 03:00
Питтсбург – Аризона
 6 : 3
26.01 03:30
Айлендерс – Филадельфия
 4 : 3
26.01 04:00
Виннипег – Флорида
 3 : 5
26.01 06:00
Ванкувер – Эдмонтон
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26.01 06:00
Сиэтл – Нэшвилл
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Крис Крайдер

Рейнджерс

 43 30
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