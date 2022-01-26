«Нэшвилл» в гостях победил «Сиэтл»
«Нэшвилл» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Сиэтл» со счетом 4:2.
В составе «Предаторз» отличились Люк Кунин, Филип Форсберг, Маттиас Экхольм и Мэтт Дюшен.
У «Кракен» голы забили Джаред МакКанн и Адам Ларссон.
«Нэшвилл» занимает вторе место в таблице Западной конференции. «Сиэтл» — 15-й.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сиэтл» — «Нэшвилл» — 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)
Голы: Маккэн — 16 (бол., Джиордано, Юханссон), 8:59 — 1:0. Канин — 10 (Беннинг, Йоси), 19:39 — 1:1. Ларссон — 3 (Гурд, Юханссон), 32:21 — 2:1. Форсберг — 21, 35:15 — 2:2. Экхольм — 3 (Жанно, Сиссонс), 36:31 — 2:3. Дюшен — 20 (бол., Гранлунд, Йоси), 55:51 — 2:4.
Вратари: Грубауэр (57:01 — 57:04, 57:12) — Сарос.
Штраф: 10 — 10.
Броски: 34 (12+13+9) — 27 (11+11+5).
Наши: — - Тренин (13.10/1/+1).
26 января. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|43
|28
|15
|60
|2
|Питтсбург
|42
|27
|15
|59
|3
|Каролина
|39
|28
|11
|58
|4
|Вашингтон
|43
|23
|20
|55
|5
|Коламбус
|39
|18
|21
|37
|6
|Айлендерс
|35
|15
|20
|36
|7
|Нью-Джерси
|41
|15
|26
|35
|8
|Филадельфия
|43
|13
|30
|34
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|43
|29
|14
|63
|2
|Тампа-Бэй
|43
|28
|15
|61
|3
|Торонто
|38
|25
|13
|53
|4
|Бостон
|39
|24
|15
|50
|5
|Детройт
|42
|18
|24
|42
|6
|Баффало
|42
|13
|29
|33
|7
|Оттава
|36
|13
|23
|29
|8
|Монреаль
|41
|8
|33
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|40
|29
|11
|61
|2
|Нэшвилл
|44
|27
|17
|57
|3
|Сент-Луис
|42
|25
|17
|55
|4
|Миннесота
|38
|25
|13
|53
|5
|Даллас
|40
|22
|18
|46
|6
|Виннипег
|39
|17
|22
|41
|7
|Чикаго
|42
|15
|27
|37
|8
|Аризона
|41
|10
|31
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|43
|25
|18
|53
|2
|Анахайм
|44
|21
|23
|49
|3
|Лос-Анджелес
|43
|21
|22
|48
|4
|Калгари
|37
|19
|18
|44
|5
|Сан-Хосе
|42
|21
|21
|44
|6
|Эдмонтон
|37
|19
|18
|40
|7
|Ванкувер
|41
|18
|23
|40
|8
|Сиэтл
|42
|13
|29
|30
|26.01
|03:00
|
Оттава – Баффало
|5 : 0
|26.01
|03:00
|
Каролина – Вегас
|4 : 3 ОТ
|26.01
|03:00
|
Нью-Джерси – Даллас
|1 : 5
|26.01
|03:00
|
Питтсбург – Аризона
|6 : 3
|26.01
|03:30
|
Айлендерс – Филадельфия
|4 : 3
|26.01
|04:00
|
Виннипег – Флорида
|3 : 5
|26.01
|06:00
|
Ванкувер – Эдмонтон
|2 : 3 ОТ
|26.01
|06:00
|
Сиэтл – Нэшвилл
|2 : 4
|И
|О
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|43
|58
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|37
|58
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|43
|58
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|43
|30
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|43
|29
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|37
|28
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|13
|1.88
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|26
|2.06
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|28
|2.09