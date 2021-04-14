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«Сиэтл» не будет торопиться с назначением главного тренера

09:36
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Генеральный менеджер «Сиэтла» Рон Фрэнсис заявил, что клуб не будет торопиться с назначением главного тренера.

«Мы не хотим торопиться. Мы готовы решить этот вопрос в свое время. Тогда проведем переговоры и примем решение. Но сейчас, как нам кажется, будет разумнее проявить терпение, подождать, чтобы понять, каким будет предложение, а уже затем определиться с выбором», — цитирует Фрэнсиса русскоязычный сайт НХЛ.

Генменеджер сообщил, что наставник у «Кракен» появится до 30 июня.

«В этом плане ничего не изменилось. Можно посмотреть, кто из тренеров сейчас оказался без работы или у кого завершается срок действия контракта. А еще есть клубы, готовые пойти на перестановки. Многое может измениться в течение следующего месяца или двух», — сказал Фрэнсис.

«Сиэтл» будет выступать в Национальной хоккейной лиге с сезона-2021/22.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/kraken-ne-toropitsya-s-vyborom-trenera/c-323633756

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