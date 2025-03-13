«Сиэтл» — «Монреаль»: видеообзор матча НХЛ

«Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграл в овертайме «Монреаль» (5:4).

В составе «Кракен» 4 (2+2) очка набрал Брандон Монтор, еще по шайбе забросили Ээли Толванен, Яни Нюман и Мэттью Бенирс. У «Канадиенс» дубль оформил Юрай Слафковски, по голу забили Патрик Лайне и Алекс Ньюхук. «Сиэтл» до 50-й минуты уступал со счетом 2:4.