«Сиэтл» обыграл «Монреаль» и прервал серию поражений

«Сиэтл» обыграл «Монреаль» со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Кракены» прервали неудачную серию из четырех поражений кряду.

В составе победителей дубль оформил форвард Брендон Танев, теперь он главный снайпер команды в нынешнем сезоне с 5 шайбами в 7 встречах.

Российский защитник «Монреаля» Александр Романов провел на льду 17 минут, за которые заработал показатель полезности «-2». Также он нанес два броска по воротам, провел 7 силовых приемов и трижды блокировал чужие броски.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Монреаль» — 5:1 (2:1, 2:0, 1:0)