Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Сиэтл» обыграл «Монреаль» и прервал серию поражений

07:47
Теги:

«Сиэтл» обыграл «Монреаль» со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Кракены» прервали неудачную серию из четырех поражений кряду.

В составе победителей дубль оформил форвард Брендон Танев, теперь он главный снайпер команды в нынешнем сезоне с 5 шайбами в 7 встречах.

Российский защитник «Монреаля» Александр Романов провел на льду 17 минут, за которые заработал показатель полезности «-2». Также он нанес два броска по воротам, провел 7 силовых приемов и трижды блокировал чужие броски.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Монреаль» — 5:1 (2:1, 2:0, 1:0)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также
На Олимпиаде в Пекине отменили обнимашки и рукопожатия. Антиваксеров посадят в карантин
Актриса Светлана Светличная найдена
13