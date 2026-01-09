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9 января, 08:50

«Миннесота» в овертайме победила «Сиэтл», у Капризова два ассиста

Сергей Ярошенко

«Миннесота» на выезде обыграла «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

У гостей шайбы забросили Райан Хартман и Брок Фабер, победная шайба в овертайме на счету Матса Цукарелло. Российский нападающий Кирилл Капризов отметился двумя результативными передачами.

У хозяев отличились Адам Ларссон и Мэттью Бенирс.

«Уайлд» набрали 60 очков и занимают 3-е место в турнирной таблице Западной конференции, «Кракен» с 48 очками — на последней, 6-й строчке «Запада».

НХЛ. Регулярный чемпионат
9 января, 06:00. Climate Pledge Arena (Сиэтл)
Сиэтл
Миннесота
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ХК Миннесота Уайлд
ХК Сиэтл Кракен
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30.09 02:00 Торонто – Монреаль - : -
30.09 03:00 Бостон – Рейнджерс - : -
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