«Сиэтл» — «Миннесота»: онлайн-трансляция матча НХЛ

«Сиэтл» и «Миннесота» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ

«Сиэтл Кракен» и «Миннесота Уайлд» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в пятницу, 9 января. Игра будет проходить на «Клаймат Плэдж Арене» в Сиэтле, стартовое вбрасывание состоится в 6.00 по московскому времени.

«Сиэтл» — «Миннесота»: прямая трансляция матча регулярного чемпионата НХЛ (видео)

За ключевыми событиями и результатом игры «Сиэтл» — «Миннесота» можно будет следить в матч-центре на сайте «СЭ».

НХЛ. Регулярный чемпионат

9 января, 06:00. Climate Pledge Arena (Сиэтл) Сиэтл Миннесота

В России отсутствуют официальные трансляции матчей НХЛ, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

«Сиэтл» набрал 47 очков в 41 матче регулярного чемпионата НХЛ, «Миннесота» провела 44 матча и набрала 58 очков. В декабре «Уайлд» обыграли «Кракен» со счетом 4:1.