«Сиэтл» победил «Миннесоту», Капризов отдал результативную передачу

«Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду победил «Миннесоту» со счетом 4:1.

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов провел на льду почти 19 минут, отдал результативную передачу и заработал показатель полезности «-2».

Для «Миннесоты» это второе поражение в сезоне при 5 победах. У «Сиэтла» это третья победа при пяти поражениях.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Миннесота» — 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Голы: Хартман — 3 (Капризов, Фолиньо), 6:27 — 0:1. Х. Флери — 1 (Шворц, Донской), 13:23 — 1:1. Х. Флери — 2 (Донато), 27:33 — 2:1. Танев — 6 (п.в., Гурд), 59:00 — 3:1. Джиордано — 2 (п.в., Шиэн), 59:52 — 4:1.

Вратари: Грубауэр — Тэлбот (58:20).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 38 (13+17+8) — 31 (10+5+16).

Наши: — - Капризов (18.54/6/-2).

29 октября. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».