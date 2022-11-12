Голевой пас Капризова помог «Миннесоте» прервать 5-матчевую победную серию «Сиэтла»

«Миннесота» обыграла «Сиэтл» на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:0.

Единственную шайбу забросил форвард «Уайлд» Матс Зуккарелло. Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов стал автором голевой передачи.

«Миннесота» одержала вторую победу подряд, команда занимает восьмое место в таблице Западной конференции с 15 очками в 14 матчах.

«Сиэтл» прервал серию из 5 побед подряд, команда идет на третьей строчке в таблице Западной конференции с 18 очками в 15 играх.

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«Сиэтл» — «Миннесота» — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Гол: Зуккарелло — 6 (Меррилл, Капризов), 18:19 — 0:1.

Вратари: Джонс — Флери.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 28 (6+8+14) — 21 (8+7+6).

Наши: — - Капризов (18.19/2/+1).

12 ноября. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17151 зритель.