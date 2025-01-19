«Сиэтл» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ

«Сиэтл» переиграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. Игра прошла на «Клаймэт Пледж-арена» в Сиэтле.

Голы «Кракен» на счету Джейдена Шварца (хет-трик) и Чандлера Стивенсона. У «Кингз» шайбы забросили Адриан Кемпе и Джордан Спенс.

Видео лучших моментов игры опубликовано на канале.