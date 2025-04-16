«Лос-Анджелес» обыграл «Сиэтл», Гавриков отдал две голевые передачи

«Лос-Анджелес» на выезде победил «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:5.

Дубль у гостей оформил Самуэль Хелениус. По разу отличились Алекс Тюркотт, Уоррен Фогеле, Алекс Лаферрье и Адриан Кемпе. Двумя голевыми передачами отметился Владислав Гавриков. Еще один россиянин — Андрей Кузьменко сделал один ассист.

Шайбы «Сиэтла» забросили Тай Картье, Брэндон Монтур, Джейден Шварц и Мэтти Бенирс.

«Лос-Анджелес» (105 очков) одержал четвертую победу подряд и занимает четвертое место в Западной конференции НХЛ. «Сиэтл» (76) завершил регулярный чемпионат 13-м на «Западе».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Лос-Анджелес» — 5:6 (0:2, 2:2, 3:2)

Голы: Хелениус — 3 (Гавриков, Спенс), 15:14 — 0:1. Тюркотт — 9 (бол., Кемпе, Фиала), 16:23 — 0:2. Картье — 6 (мен.), 25:26 — 1:2. Монтур — 18 (бол., Бураковски, Какко), 33:24 — 2:2. Фогеле — 24 (Дано, Гавриков), 36:05 — 2:3. Лафферье — 19 (Фиала, Малотт), 37:17 — 2:4. Кемпе — 35 (Тюркотт, Кузьменко), 41:41 — 2:5. Хелениус — 4 (Мовераре, Льюис), 42:38 — 2:6. Шварц — 26 (Олексяк, Оттавайнен), 45:12 — 3:6. Бенайерс — 20 (бол., Эберле, Маккэн), 53:34 — 4:6. Толванен — 23 (бол., Райт, Данн), 59:30 — 5:6.

Нереализованный буллит: Стивенсон (Сиэтл), 3:19.

Вратари: Даккорд — Риттих.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 34 (11+11+12) — 24 (5+9+10).

Наши: — - Гавриков (25.06/2/+3), Кузьменко (16.23/1/-1).

16 апреля. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».