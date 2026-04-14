«Лос-Анджелес» нанес гостевое поражение «Сиэтлу»

«Лос-Анджелес» победил «Сиэтл» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Адам Ларссон, Фредерик Годро и Бобби Макманн. У гостей отличились Куинтон Байфилд (дубль), Тревор Мур, Адриан Кемпе и Алекс Лаферрье.

«Лос-Анджелес» выиграл пятый матч подряд. Он занимает восьмое место в таблице Западной конференции (89 очков после 80 игр). «Сиэтл» (79 очков после 80 встреч) располагается на 13-м месте.

НХЛ. Регулярный чемпионат

14 апреля, 04:30. Climate Pledge Arena (Сиэтл) Сиэтл Лос-Анджелес

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