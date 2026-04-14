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«Лос-Анджелес» нанес гостевое поражение «Сиэтлу»

Павел Лопатко

«Лос-Анджелес» победил «Сиэтл» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Адам Ларссон, Фредерик Годро и Бобби Макманн. У гостей отличились Куинтон Байфилд (дубль), Тревор Мур, Адриан Кемпе и Алекс Лаферрье.

«Лос-Анджелес» выиграл пятый матч подряд. Он занимает восьмое место в таблице Западной конференции (89 очков после 80 игр). «Сиэтл» (79 очков после 80 встреч) располагается на 13-м месте.

НХЛ. Регулярный чемпионат
14 апреля, 04:30. Climate Pledge Arena (Сиэтл)
Сиэтл
Лос-Анджелес

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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 13 9 4 20
2 Рейнджерс 13 7 6 15
3 Нью-Джерси 11 7 4 14
4 Вашингтон 10 6 4 12
5 Айлендерс 10 5 5 12
6 Питтсбург 12 5 7 11
7 Филадельфия 13 3 10 9
8 Коламбус 9 4 5 8
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 12 9 3 19
2 Оттава 12 8 4 16
3 Торонто 13 7 6 16
4 Тампа-Бэй 11 7 4 15
5 Монреаль 10 5 5 12
6 Флорида 11 5 6 12
7 Детройт 11 4 7 11
8 Баффало 11 4 7 11
Центральный дивизион И В П О
1 Юта 12 8 4 16
2 Миннесота 12 7 5 16
3 Даллас 10 6 4 13
4 Колорадо 11 6 5 13
5 Виннипег 10 4 6 11
6 Сент-Луис 11 5 6 11
7 Нэшвилл 10 3 7 10
8 Чикаго 10 3 7 6
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 11 8 3 17
2 Вегас 13 8 5 17
3 Сиэтл 12 7 5 15
4 Сан-Хосе 12 6 6 13
5 Анахайм 11 5 6 10
6 Калгари 10 4 6 8
7 Лос-Анджелес 9 2 7 6
8 Ванкувер 12 2 10 5
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30.10
25.10 02:00 Сент-Луис – Каролина 0 : 4
25.10 02:00 Эдмонтон – Торонто 2 : 7
25.10 02:00 Питтсбург – Нэшвилл 3 : 2 ОТ
25.10 02:00 Коламбус – Вегас 2 : 1 ОТ
25.10 02:00 Бостон – Сан-Хосе 6 : 4
25.10 02:00 Вашингтон – Баффало 4 : 3 ОТ
25.10 02:00 Оттава – Рейнджерс 7 : 4
25.10 03:00 Юта – Тампа-Бэй 5 : 4 ОТ
25.10 05:00 Сиэтл – Миннесота 1 : 5
25.10 05:00 Калгари – Детройт 4 : 1
25.10 22:00 Чикаго – Флорида - : -
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