Хет-трик Шварца принес «Сиэтлу» победу над «Лос-Анджелесом»

«Сиэтл» на своем льду обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

У «Кракен» хет-трик оформил Джейден Шварц, еще один гол забил Чандлер Стивенсон.

За «Кингз» шайбы забросили Адриан Кемпе и Джордан Спенс.

«Сиэтл» набрал 43 очка в 47 играх и занимает 12-е место в Западной конференции, «Лос-Анджелес» идет 7-м с 55 баллами в 43 встречах.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Лос-Анджелес» — 4:2 (2:2, 1:0, 1:0)

Голы: Шварц — 14 (Какко), 0:28 — 1:0. Кемпе — 22 (бол., Копитар, Фиала), 6:07 — 1:1. Шварц — 15 (Бенайерс, Какко), 7:40 — 2:1. Спенс — 3 (Дано, Мур), 18:43 — 2:2. Стивенсон — 7 (Бьоркстранд, Бураковски), 21:37 — 3:2. Шварц — 16 (п.в., Какко), 58:50 — 4:2.

Вратари: Даккорд — Кемпер (57:50 — 58:50, 58:53).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 22 (15+6+1) — 30 (8+5+17).

Наши: — - Гавриков (24.47/1/-2).

19 января. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17151 зритель.