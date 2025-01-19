Хет-трик Шварца принес «Сиэтлу» победу над «Лос-Анджелесом»
«Сиэтл» на своем льду обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.
У «Кракен» хет-трик оформил Джейден Шварц, еще один гол забил Чандлер Стивенсон.
За «Кингз» шайбы забросили Адриан Кемпе и Джордан Спенс.
«Сиэтл» набрал 43 очка в 47 играх и занимает 12-е место в Западной конференции, «Лос-Анджелес» идет 7-м с 55 баллами в 43 встречах.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сиэтл» — «Лос-Анджелес» — 4:2 (2:2, 1:0, 1:0)
Голы: Шварц — 14 (Какко), 0:28 — 1:0. Кемпе — 22 (бол., Копитар, Фиала), 6:07 — 1:1. Шварц — 15 (Бенайерс, Какко), 7:40 — 2:1. Спенс — 3 (Дано, Мур), 18:43 — 2:2. Стивенсон — 7 (Бьоркстранд, Бураковски), 21:37 — 3:2. Шварц — 16 (п.в., Какко), 58:50 — 4:2.
Вратари: Даккорд — Кемпер (57:50 — 58:50, 58:53).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 22 (15+6+1) — 30 (8+5+17).
Наши: — - Гавриков (24.47/1/-2).
19 января. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17151 зритель.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|46
|31
|15
|67
|2
|Нью-Джерси
|48
|26
|22
|58
|3
|Каролина
|46
|27
|19
|57
|4
|Коламбус
|46
|22
|24
|51
|5
|Филадельфия
|47
|21
|26
|48
|6
|Рейнджерс
|45
|22
|23
|47
|7
|Питтсбург
|48
|19
|29
|46
|8
|Айлендерс
|45
|18
|27
|43
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|47
|29
|18
|60
|2
|Флорида
|47
|27
|20
|57
|3
|Тампа-Бэй
|44
|25
|19
|53
|4
|Оттава
|45
|23
|22
|50
|5
|Бостон
|47
|22
|25
|50
|6
|Монреаль
|45
|22
|23
|48
|7
|Детройт
|45
|21
|24
|46
|8
|Баффало
|45
|17
|28
|39
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|47
|31
|16
|65
|2
|Миннесота
|46
|27
|19
|58
|3
|Даллас
|45
|28
|17
|57
|4
|Колорадо
|47
|28
|19
|57
|5
|Сент-Луис
|47
|22
|25
|48
|6
|Юта
|45
|19
|26
|45
|7
|Нэшвилл
|45
|16
|29
|39
|8
|Чикаго
|46
|15
|31
|33
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|45
|29
|16
|61
|2
|Вегас
|46
|29
|17
|61
|3
|Лос-Анджелес
|42
|25
|17
|55
|4
|Калгари
|45
|22
|23
|51
|5
|Ванкувер
|44
|19
|25
|48
|6
|Анахайм
|46
|18
|28
|42
|7
|Сиэтл
|46
|19
|27
|41
|8
|Сан-Хосе
|48
|14
|34
|34
|19.01
|00:05
|
Колорадо – Даллас
|6 : 3
|19.01
|02:00
|
Флорида – Анахайм
|3 : 0
|19.01
|03:00
|
Виннипег – Калгари
|1 : 3
|19.01
|03:00
|
Вашингтон – Питтсбург
|4 : 1
|19.01
|03:00
|
Монреаль – Торонто
|3 : 7
|19.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Детройт
|5 : 1
|19.01
|03:00
|
Рейнджерс – Коламбус
|1 : 0 Б
|19.01
|03:30
|
Айлендерс – Сан-Хосе
|4 : 1
|19.01
|04:00
|
Нэшвилл – Миннесота
|6 : 2
|19.01
|04:00
|
Чикаго – Вегас
|5 : 3
|19.01
|05:00
|
Юта – Сент-Луис
|4 : 2
|19.01
|06:00
|
Ванкувер – Эдмонтон
|3 : 2
|19.01
|06:00
|
Сиэтл – Лос-Анджелес
|4 : 2
|19.01
|21:00
|
Нью-Джерси – Оттава
|- : -