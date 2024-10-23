«Сиэтл» — «Колорадо»: видеообзор матча

«Колорадо» на выезде обыграл «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

«Колорадо» (6 очков) одержал третью победу кряду и поднялся на 12-е место в Западной конференции НХЛ. У «Сиэтла», напротив, прервалась серия из трех побед кряду, команда идет девятой на «Западе».