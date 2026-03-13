«Колорадо» на выезде обыграл «Сиэтл», Маккиннон набрал 4 очка

«Колорадо» выиграл у «Сиэтла» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. Игра проходила на «Клаймэт Пледж-арене» в Сиэтле.

Форвард «Эвеланш» Нэйтан Маккиннон забросил одну шайбу и сделал три голевые передачи. Теперь у 30-летнего канадца 108 (44+64) очков в 63 играх этого сезона.

Также у гостей отличились Мартин Нечас, Николя Руа, Назем Кадри и Йоэль Кивиранта. У «Кракен» шайбу забросил Райкер Эванс.

«Колорадо» набрал 97 очков в 64 матчах и лидирует в Западной конференции. «Сиэтл» идет на 9-й строчке — 67 очков в 64 играх.